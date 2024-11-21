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09:37, 21 ноября 2024Бывший СССР

Пленный солдат ВСУ рассказал о затыкании дыр непригодными для службы мужчинами

Пленный ВСУ: нами затыкали дыры на фронте
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимир Черныш рассказал, что по состоянию здоровья должен был служить только в частях обеспечения, но его бригадой из небоеспособных солдат командование «затыкало» дыры на фронте. Его слова передает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

По его словам, полицейский в Киеве направил его на медобследование. Черныш показал ему свой военный билет и свидетельство, указывающее, что он годен служить только в частях обеспечения, желательно плотником. Ему сказали, что медкомиссию он пройдет за пару минут и его отпустят, но вместо этого его направили на фронт.

После оформления документов ротный сообщил Чернышу и его сослуживцам, что, несмотря на их непригодность к боевым действиям, они попали в боевую часть. Также им сообщили, что если они откажутся выполнять боевые задачи, их может ждать наказание вплоть до расстрела.

«В нашей бригаде воевать абсолютно некому, и нас бросают на те участки, где уже просто закрывают нами дыры. Вооружения нет. Вооружения, автоматы 60-х годов», — заключил военнопленный.

Ранее пленный солдат ВСУ Александр Рафалюк рассказал, что некоторым инструкторам ВСУ запрещено брать в руки оружие на тренировочных полигонах из-за психических расстройств. Он добавил, что его незаконно мобилизовали с рабочего места.

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