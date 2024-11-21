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15:44, 21 ноября 2024Бывший СССР

Правящая партия Грузии заявила о планах переназначить Кобахидзе на пост премьера

Правящая партия Грузии намерена переназначить Кобахидзе на пост премьер-министра
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)
Ираклий Кобахидзе (в центре)

Ираклий Кобахидзе (в центре). Фото: Aziz Karimov / Reuters

Правящая партия Грузии «Грузинская мечта» планирует переназначить Ираклия Кобахидзе на пост премьер-министра страны, а Шалву Папуашвили в качестве спикера парламента. Об этом пишет РИА Новости.

«Фракция "Грузинская мечта" выдвинет Шалву Папуашвили на пост спикера парламента», — рассказал исполнительный секретарь партии Мамука Мдинарадзе.

Мдинарадзе добавил, что почетный председатель партии Бидзина Иванишвили представил на должность премьер-министра действующего главу правительства Кобахидзе.

Ранее генеральный секретарь партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе заявил, что Грузия готова работать с миссией Европейского союза (ЕС), которую объединение направит в республику для мониторинга ситуации после выборов. Он добавил, что парламентские выборы прошли в конкурентной среде, а основания для признания их результатов сфальсифицированными — нет.

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