Посол Келин: премьер Британии Стармер не понимает реальную ситуацию на Украине

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер не понимает реальную ситуацию на поле боя на Украине, о чем свидетельствуют его воинственные высказывания. Об этом заявил посол России в Британии Андрей Келин в интервью, опубликованном на канале дипломатического представительства в YouTube.

«В последние дни после определенной критики в свой адрес он, конечно, настаивает на том, что все западные страны, в том числе Великобритания, должны увеличить военный потенциал, должны предоставлять Украине больше помощи. Это подводит меня к выводу, что он не осознает реальную ситуацию, заключающуюся в том, что сейчас дела обстоят по-другому», — рассказал дипломат.

Дипломат также подчеркнул, что в предыдущие месяцы Стармер позволял себе менее резкие заявления и более взвешенные оценки ситуации.

Ранее Келин, комментируя запуск Украиной ракет британского производства Storm Shadow, подчеркнул, что Великобритания напрямую вовлечена в украинский конфликт. При этом посол выразил надежду, что западные страны внимательно проанализируют обновленную российскую ядерную доктрину, чтобы избежать недооценки рисков эскалации.