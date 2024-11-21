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19:14, 21 ноября 2024Мир

Российский посол прокомментировал использование Украиной Storm Shadow

Посол РФ Келин об использовании ракет Storm Shadow: Британия вовлечена в войну
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)
Андрей Келин

Андрей Келин. Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

Посол России в Лондоне Андрей Келин, комментируя запуск Украиной ракет британского производства Storm Shadow, подчеркнул, что Великобритания напрямую вовлечена в украинский конфликт. Об этом дипломат заявил в интервью телеканалу Sky News.

«Соединенное Королевство сейчас напрямую вовлечено в эту войну, потому что эти запуски не могут произойти без персонала НАТО», — сказал он.

При этом Келин выразил надежду, что западные страны внимательно проанализируют обновленную российскую ядерную доктрину, чтобы избежать недооценки рисков эскалации.

20 ноября стало известно, что ВСУ нанесли массированный удар ракетами Storm Shadow по Курской области. Это стало возможным после того, как ранее США разрешили Киеву бить ракетами Storm Shadow вглубь территории России. При этом в Минобороны России отметили, что российские системы противовоздушной обороны в ходе украинской атаки сбили две ракеты.

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