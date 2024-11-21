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10:46, 21 ноября 2024Россия

Россиянин два года провел в зоне СВО и получил счет почти на полтора миллиона рублей

В Екатеринбурге участник СВО получил счет почти на 1,5 миллиона рублей
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Житель Екатеринбурга два года провел в зоне специальной военной операции (СВО) и получил счет почти на полтора миллиона рублей. Об этом сообщает сетевое издание «Е1.ру» в Telegram.

Мужчина заключил договор найма жилого помещения еще в 2019-м году. Осенью 2020-го года он взял ипотеку, а ключи от арендованной квартиры передал сыну собственницы. В 2022-м году россиянин был призван в на СВО.

После возвращения в город в 2024-м году солдат узнал о поданном в отношении него исковом заявлении. Истец — хозяйка квартиры, которую военнослужащий когда-то снимал, — попросила взыскать с него 1,4 миллиона рублей. К моменту возвращения бойца дело уже было рассмотрено, а исковые требования удовлетворены.

Защита мужчины добилась отмены решения, дело было направлено на новое рассмотрение.

Ранее стало известно о дочери еще одного участника СВО, которую власти Новосибирска решили выселить из квартиры, купленной на «гробовые» деньги, полученные за отца девушки. Городская администрация настаивает, что ряд сделок с жильем был проведен незаконно. Дело прошло две инстанции в суде, после чего было отправлено на новое рассмотрение.

ЖЗЛ
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