Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:56, 21 ноября 2024Силовые структуры

Россиянина признали виновным в расправе над не следившим за внуком отцом

Житель Обнинска задушил отца, не следившего за оставленным ему внуком
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Калужской области задержали подозреваемого в расправе над отцом жителя Обнинска. Об этом в четверг, 21 ноября, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, преступление произошло еще в январе 2018 года, когда обвиняемый оставил своего ребенка в квартире отца. Когда мужчина с женой пришли за сыном, то увидели, что дед лежит пьяный, а ребенок находится без присмотра. Возмущенный таким отношение деда мужчина, избил отца, а затем схватил его за шею и начал трясти, в результате он удушил отца, нанеся ему не совместимые с жизнью травмы.

Дело дошло до суда присяжных, который единогласно признал подсудимого виновным в расправе над своим отцом. Судья вынесет приговор, который определит квалификацию действий подсудимого и назначит наказание за содеянное.

4 сентября в Волгограде следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 50-летнего местного жителя, который расправился с отцом при помощи швабры и ножа.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Россия сменила тактику в зоне СВО из-за ударов Storm Shadow и ATACMS. Что ждет Украину?

      Названы самые популярные iPhone

      Боец СВО стал мэром российского города

      Россиянам назвали условия для отсутствия продавца при сделках с жильем

      Польша вернула на аэродромы поднятые из-за тревоги на Украине истребители

      Россиянка заявила в полицию о детской порнографии после прочтения комиксов

      Захарова раскрыла подробности поступившего ей во время брифинга звонка

      Перечислены самые необычные покупки россиян в дни распродаж

      В Киеве отказались считать решающим разрешение на удары ATACMS

      Рост мировых цен на нефть объяснили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше