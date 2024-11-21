Россиянина признали виновным в расправе над не следившим за внуком отцом

Житель Обнинска задушил отца, не следившего за оставленным ему внуком

В Калужской области задержали подозреваемого в расправе над отцом жителя Обнинска. Об этом в четверг, 21 ноября, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, преступление произошло еще в январе 2018 года, когда обвиняемый оставил своего ребенка в квартире отца. Когда мужчина с женой пришли за сыном, то увидели, что дед лежит пьяный, а ребенок находится без присмотра. Возмущенный таким отношение деда мужчина, избил отца, а затем схватил его за шею и начал трясти, в результате он удушил отца, нанеся ему не совместимые с жизнью травмы.

Дело дошло до суда присяжных, который единогласно признал подсудимого виновным в расправе над своим отцом. Судья вынесет приговор, который определит квалификацию действий подсудимого и назначит наказание за содеянное.

4 сентября в Волгограде следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 50-летнего местного жителя, который расправился с отцом при помощи швабры и ножа.