69-я параллель
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15:52, 21 ноября 202469-я параллель

Россиянки воссоздали наряды знатных дам по столетней фотографии и показали результат

Жительницы Якутии потратили три года на воссоздание нарядов дам начала XX века
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Жительницы Якутии из этнографической группы «Уран иис» воссоздали наряды знатных дам по столетней фотографии и показали результат. Снимки результата работы публикует портал ЯСИА.

Как рассказали мастерицы из группы, на работу по воссозданию нарядов начала XX века они потратили три года, при том что сами костюмы были сшиты всего за два месяца. Самым затратным по времени оказался процесс поиска нужных материалов: шкур соболя и горностая.

Фото, ставшее образцом для реконструкции, было найдено жительницей Якутии Анастасией Игнатьевой-Колосовой в семейном архиве. На снимке изображены жена мецената Герасима Соловьева Елена, их дочь Евдокия и неизвестная.

«Когда мне показали архивную фотографию, я как этнограф очень удивилась, обрадовалась и захотела, чтобы вся республика вживую увидела их красивую одежду. Эти наряды показывают якутские этнические элементы и влияние русской культуры», — цитирует издание слова этнографа Светланы Петровой.

Ранее ученые Якутии и специалисты Института этнологии и антропологии РАН с помощью 3D-оцифровки занялись воссозданием лица воина, который жил 4000 лет назад.

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