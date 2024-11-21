Соучастника мошенничества в отношении российской певицы нашли и задержали силовики

Силовики задержали соучастника мошенничества в отношении певицы Долиной

Сотрудники правоохранительных органов нашли и задержали соучастника многомиллионного мошенничества, жертвой которого стала певица Лариса Долина. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

27-летнему ранее судимому жителю Татарстана предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. У него изъяли банковскую карту, на которую обманутая артистка по указанию мошенников 21 июня перевела десять миллионов рублей. Эти деньги соучастники преступления поделили между собой.

Следователи установили, что задержанный привлек к мошенничеству 43-летнего жителя Йошкар-Олы Дмитрия Леонтьева, которому Долина перевела три миллиона рублей, за что его арестовали 23 октября. Также под стражей находится курьерша Анжела Цырульникова, получившая 100 миллионов рублей от артистки.

По данным следствия, с апреля по июль телефонные мошенники под видом сотрудников правоохранительных органов уговорили Долину перевести сбережения якобы на безопасные счета, для чего она должна была передать денежные средства курьеру, а также выручку от продажи квартиры в Ксеньинском переулке. На сделку по отчуждению недвижимости артистку также убедили аферисты.