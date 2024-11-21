Стало известно о получении Белоруссией российских «Торов»

МО Белоруссии: Минск получил батарею российских ЗРК «Тор-М2»

Минск получил батарею зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) «Тор-М2», доработанных российскими конструкторами с учетом их применения в зоне специальной военной операции. Об этом сообщило Министерство обороны Белоруссии в своем Telegram-канале.

«Поступление очередной партии зенитного ракетного комплекса является ярким примером плодотворного военно-технического сотрудничества Республики Беларусь и Российской Федерации в вопросах совершенствования единой региональной системы противовоздушной обороны», — заявил начальник управления зенитно-ракетных войск республики Андрей Северинчик.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что батарея ЗРК «Тор-М2» способна одновременно поразить 16 целей, действующих с любых направлений со скоростью до 730 метров в секунду, на дальности до 12 километров и высоте до 10 километров как днем, так и ночью в любых погодных условиях.

Ранее Министерство обороны Белоруссии анонсировало учения ОДКБ, которые пройдут в сентябре 2025 года на территории республики. Отмечается, что соответствующее решение было принято после встречи министра обороны Белоруссии Виктора Хренина и Имангали Тасмагамбетова.