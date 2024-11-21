Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:07, 21 ноября 2024Бывший СССР

Стало известно о получении Белоруссией российских «Торов»

МО Белоруссии: Минск получил батарею российских ЗРК «Тор-М2»
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

Минск получил батарею зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) «Тор-М2», доработанных российскими конструкторами с учетом их применения в зоне специальной военной операции. Об этом сообщило Министерство обороны Белоруссии в своем Telegram-канале.

«Поступление очередной партии зенитного ракетного комплекса является ярким примером плодотворного военно-технического сотрудничества Республики Беларусь и Российской Федерации в вопросах совершенствования единой региональной системы противовоздушной обороны», — заявил начальник управления зенитно-ракетных войск республики Андрей Северинчик.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что батарея ЗРК «Тор-М2» способна одновременно поразить 16 целей, действующих с любых направлений со скоростью до 730 метров в секунду, на дальности до 12 километров и высоте до 10 километров как днем, так и ночью в любых погодных условиях.

Ранее Министерство обороны Белоруссии анонсировало учения ОДКБ, которые пройдут в сентябре 2025 года на территории республики. Отмечается, что соответствующее решение было принято после встречи министра обороны Белоруссии Виктора Хренина и Имангали Тасмагамбетова.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Не надо говорить, что у нас все хорошо». Медведев заявил о проблемах с выплатами бойцам СВО. К чему он призвал власти?

      Власти Нидерландов прокомментировали ордер МУС на арест Нетаньяху

      Россиянин предстанет перед судом за смертельные издевательства и избиения падчерицы

      Россиянке трамваем отрезало ноги

      Президент Израиля назвал ордер МУС на арест Нетаньяху черным днем для человечества

      Конституционный суд России подтвердил отказ в демобилизации по возрасту

      Врач-терапевт рассказал о неочевидных способах бросить курить

      Турист напал на трансвестита в Таиланде и избил его пластиковым стулом

      ВСУ атаковали Севастополь ракетой «Нептун»

      Задержание выдававшего себя за продавца золота российского уголовника показали на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше