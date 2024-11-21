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11:27, 21 ноября 2024Наука и техника

Стало известно о сложностях с европейской спутниковой системой IRIS²

SpaceNews: европейская спутниковая система IRIS² сталкивается со сложностями
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Pablo Sanhueza / Reuters

Создание европейской спутниковой системы Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite (IRIS²) сталкивается со сложностями. Об этом стало известно изданию SpaceNews.

Согласно панельной дискуссии, состоявшейся 19 ноября на выставке Space Tech Expo Europe в Бремене, создание IRIS² продвигается вперед, однако сама система сталкивается с трудностями в графиках реализации, масштабировании и конкуренции.

Участвовавшие в обсуждении представители отрасли спутниковой связи согласились с тем, что коммерческому варианту использования IRIS² будет трудно конкурировать с системой Starlink, тогда как для военных и правительственных приложений европейское решение будет сохранять свою актуальность.

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По словам главного директора по программам в компании Rivada Space Networks Клеменса Кайзера, прогресс Европы в развитии спутниковой группировки сдерживает слишком осторожный подход. Эксперт уверен, что американские партнеры в этом вопросе действуют решительнее. «У IRIS² есть проблема со слишком большим количеством заинтересованных лиц, клиентов, и они хотят получить все», — сказал Кайзер.

В октябре издание сообщило, что Еврокомиссия вернулась к отложенным планам создания спутниковой системы IRIS². Контракт на разработку, запуск и обслуживание более 290 спутников к 2030-му планируется заключить до конца года с тремя европейскими компаниями после завершения обсуждения всех основных деталей.

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