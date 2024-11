Европа вернулась к планам создания спутниковой системы IRIS²

Еврокомиссия вернулась к планам создания спутниковой системы IRIS²

Еврокомиссия вернулась к отложенным планам создания спутниковой системы Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite (IRIS²). Об этом сообщает издание SpaceNews.

Контракт на разработку, запуск и обслуживание более 290 спутников к 2030-му планируется заключить до конца года с тремя европейскими компаниями после завершения обсуждения всех основных деталей. Еврокомиссия не отреагировала на запрос издания прокомментировать ситуацию.

В марте ТАСС сообщил, что в Фучино на базе итальянского Центра космических исследований будет создан основной центр управления европейской системой IRIS².

Группировка IRIS² предполагает развертывание сотен космических аппаратов, предназначенных, в частности, для обеспечения широкополосного доступа в интернет. Стоимость программы оценивается в шесть миллиардов евро.