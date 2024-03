В Италии создадут центр управления европейской системой IRIS²

В итальянском Фучино создадут центр управления европейской системой IRIS²

В Фучино на базе итальянского Центра космических исследований будет создан основной центр управления европейской системой Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite (IRIS²). Об этом сообщает ТАСС.

«Нам удалось добиться, чтобы основной из трех центров контроля IRIS² располагался в Фучино, два других будут во Франции и Люксембурге», — заявил министр по делам предприятий и продукции Made in Italy Адольфо Урсо.

Чиновник напомнил, что IRIS² заработает к 2027 году.

В ноябре издание SpaceNews сообщило, что Великобритания захотела убедить Европейский Союз отказаться от планов развертывания спутников IRIS² в пользу размещения полезной нагрузки на космических аппаратах OneWeb второго поколения.

Группировка IRIS² предполагает развертывание сотен космических аппаратов, предназначенных, в частности, для обеспечения широкополосного доступа в интернет. Стоимость программы оценивается в 6 миллиардов евро.