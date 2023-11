Великобритания захотела убедить ЕС отказаться от IRIS² в пользу OneWeb

Великобритания захотела убедить ЕС отказаться от спутников IRIS² в пользу OneWeb

Великобритания захотела убедить Европейский Союз отказаться от планов развертывания спутников Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite (IRIS²) в пользу размещения полезной нагрузки на космических аппаратах OneWeb второго поколения. Об этом пишет SpaceNews.

Издание отмечает, что сроки развертывания IRIS² и OneWeb второго поколения примерно совпадают, а отказ от создания первой группировки позволит ЕС сэкономить бюджетные средства и сократит массу рукотворных объектов на околоземной орбите.

SpaceNews пишет, что создание IRIS² будет стоить около 6 миллиардов евро, тогда как развертывание OneWeb второго поколения обойдется в 4 миллиарда долларов, из которых 40 процентов приходится на страны-члены ЕС.

Идею объединить усилия Брюсселя и Лондона в создании объединенной спутниковой группировки продвигает министр науки Великобритании Джордж Фриман, с которым пообщалось издание.

В марте SpaceNews заметило, что завершен запуск основной группировки космических аппаратов системы спутникового интернета OneWeb.