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06:30, 3 ноября 2023Наука и техника

Великобритания захотела убедить ЕС отказаться от IRIS² в пользу OneWeb

Великобритания захотела убедить ЕС отказаться от спутников IRIS² в пользу OneWeb

Фото: Roscosmos / Handout / Reuters

Великобритания захотела убедить Европейский Союз отказаться от планов развертывания спутников Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite (IRIS²) в пользу размещения полезной нагрузки на космических аппаратах OneWeb второго поколения. Об этом пишет SpaceNews.

Издание отмечает, что сроки развертывания IRIS² и OneWeb второго поколения примерно совпадают, а отказ от создания первой группировки позволит ЕС сэкономить бюджетные средства и сократит массу рукотворных объектов на околоземной орбите.

SpaceNews пишет, что создание IRIS² будет стоить около 6 миллиардов евро, тогда как развертывание OneWeb второго поколения обойдется в 4 миллиарда долларов, из которых 40 процентов приходится на страны-члены ЕС.

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Идею объединить усилия Брюсселя и Лондона в создании объединенной спутниковой группировки продвигает министр науки Великобритании Джордж Фриман, с которым пообщалось издание.

В марте SpaceNews заметило, что завершен запуск основной группировки космических аппаратов системы спутникового интернета OneWeb.

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      Иван Потапов
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