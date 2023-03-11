Завершен запуск основной группировки спутников OneWeb

Завершен запуск основной группировки космических аппаратов системы OneWeb

Завершен запуск основной группировки космических аппаратов системы спутникового интернета OneWeb. Об этом сообщает SpaceNews.

Издание отмечает, что запущенные в марте американской компанией SpaceX еще 40 спутников OneWeb довели общее число находящихся на околоземной орбите соответствующих аппаратов до 582 из 588 необходимых для обеспечения глобального покрытия.

Отмечается, что в ближайшие месяцы запущенные космические аппараты достигнут запланированных орбит, еще раньше их достигнут спутники OneWeb, отправленные в космос в декабре.

Издание напоминает, что в марте на околоземную орбиту индийская компания New Space India Limited отправит дополнительно 36 космических аппаратов, доведя общее число спутников OneWeb до 618, из которых 30 аппаратов будут запасными.

В августе SpaceNews сообщило, что компании Airbus и OneWeb купят электрические ракетные двигатели у американского стартапа Astra, хотя ранее аналогичные силовые агрегаты они приобретали у российской компании «Факел».