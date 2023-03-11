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00:30, 11 марта 2023Наука и техника

Завершен запуск основной группировки спутников OneWeb

Завершен запуск основной группировки космических аппаратов системы OneWeb

Фото: SpaceX

Завершен запуск основной группировки космических аппаратов системы спутникового интернета OneWeb. Об этом сообщает SpaceNews.

Издание отмечает, что запущенные в марте американской компанией SpaceX еще 40 спутников OneWeb довели общее число находящихся на околоземной орбите соответствующих аппаратов до 582 из 588 необходимых для обеспечения глобального покрытия.

Отмечается, что в ближайшие месяцы запущенные космические аппараты достигнут запланированных орбит, еще раньше их достигнут спутники OneWeb, отправленные в космос в декабре.

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Издание напоминает, что в марте на околоземную орбиту индийская компания New Space India Limited отправит дополнительно 36 космических аппаратов, доведя общее число спутников OneWeb до 618, из которых 30 аппаратов будут запасными.

В августе SpaceNews сообщило, что компании Airbus и OneWeb купят электрические ракетные двигатели у американского стартапа Astra, хотя ранее аналогичные силовые агрегаты они приобретали у российской компании «Факел».

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Иван Потапов
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