Стало известно об аресте имущества замглавы «Роскосмоса» по делу о хищении

У замглавы «Роскосмоса» Фролова арестовали склад по делу о хищении

У заместителя главы ГК «Роскосмос» Олега Фролова арестовали складские помещения, где раньше хранились металлорежущие станки и машино-место в элитном жилом комплексе (ЖК) в центре Москвы по делу о хищении 435 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию, полученную из документов, имеющихся в распоряжении агентства.

По данным агентства, в рамках уголовного дела наложен арест на одноэтажный склад, площадью около 1,5 тысячи квадратных метром, расположенный у Серпухова, занимающий участок размером 43,5 сотки. Кроме того, на участке находятся два нежилых одноэтажных помещения площадью 557,9 квадратного метра и здание для обслуживающего персонала площадью около 138 квадратных метров. Кроме того, также арест наложен на машино-место в ЖК «Четыре солнца», расположенного в Замоскоречье в центре Москвы. Все объекты арестованы на срок до конца 2024 года.

По информации РИА Новости, ограничительные меры наложены на имущество по уголовному делу, которое было возбуждено против Фролова в декабре 2023 года.

22 декабря 2023 года Фролов был задержан. По версии следствия, он, используя служебное положение, вступил в преступный сговор с двумя соучастниками преступления. В ходе исполнения контракта по закупке оборудования они похитили не менее 435 миллионов рублей бюджетных средств.