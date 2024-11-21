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08:25, 21 ноября 2024Экономика

Стоимость биткоина установила исторический рекорд

Стоимость биткоина на бирже Binance превысила $97 тысяч
Вячеслав Агапов

Фото: Pixabay

Стоимость биткоина на бирже Binance установила исторический рекорд, превысив планку в 97 тысяч долларов за одну монету. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Торги открылись при стоимости биткоина в 94,945,41 доллара за единицу. С момента открытия площадки самая популярная криптовалюта выросла в цене до 97,481.37 доллара. За сутки ее стоимость прибавила 5,84 процента. На максимуме токен дорожал до 97,537,12 доллара, однако позднее его цена немного скорректировалась.

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов полагает, что до конца 2024 года курс биткоина может достичь 100 тысяч долларов за монету. По его словам, потенциал для дальнейшего роста самой популярной криптовалюты остается значительным. Подорожание монеты он объясняет активизацией институционального сектора: Nasdaq готовится включить в листинг опционы на крупнейший биткоин-траст iShares, а Goldman Sachs развивает собственную платформу цифровых активов.

В Европейском центробанке (ЕЦБ) считают биткоин причиной обнищания и раскола общества. Эту криптовалюту назвали спекулятивным пузырем, который вскоре лопнет, что приведет к значительным социальным издержкам. В регуляторе напомнили, что при росте курса выгоду получают только первые пользователи BTC за счет тех, кто приобрел актив позднее или не владеет им.

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