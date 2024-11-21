В США указали Украине на ошибку в выборе пути урегулирования конфликта

TAC: Киеву давно следовало прислушаться к многократным призывам к переговорам

Киеву давно следовало прислушаться к многократным призывам к переговорам. На ошибку в выборе пути урегулирования конфликта Украине указал директор по исследованиям и связям с общественностью в институте American Ideas Institute Сумантра Майтра в статье для The American Conservative (TAC).

По его словам, Киеву необходимо было прислушаться к совету бывшего председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерала Марка Милли, который предлагал выбрать дипломатический, а не военный путь решения конфликта.

«Украина должна была прислушаться к предупреждению Милли. В нынешнем состоянии Украина не может выдержать длительный конфликт», — отметил историк.

Ранее бывший посол Великобритании в России Энтони Брентон призвал Украину отказаться от части территорий, чтобы урегулировать конфликт. Дипломат также раскритиковал мнение о том, что Россия якобы планирует выдвинуть какие-либо претензии Польше и странам Прибалтики. Он указал, что подобные точки зрения являются чепухой.