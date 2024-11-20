Экс-посол Великобритании в РФ: Украина будет вынуждена отказаться от территорий

Украина будет вынуждена пойти на уступки и отказаться от части территорий, чтобы урегулировать конфликт. Такое мнение выразил бывший посол Великобритании в России Энтони Брентон, его слова передает Sky News.

«Хитрость заключается в том, чтобы удалось заключить сделку по прекращению конфликта, которая, с одной стороны, предполагает территориальные уступки Украины, а с другой — соответствует ее основным интересам: безопасности, гарантированной Западом. Но ценой за это будут уступки», — отметил бывший глава дипломатической миссии.

Брентон также раскритиковал мнение о том, что Россия якобы планирует выдвинуть какие-либо претензии Польше и странам Прибалтики. Он указал, что подобные точки зрения являются чепухой.

Ранее телеканал CNN сообщал, что некоторые страны Запада начали задумываться о смене своей позиции относительно конфликта на Украине и отношений с Россией из-за ожиданий кардинального изменения внешнеполитического курса Вашингтона при избранном президенте США Дональде Трампе. Кроме того, многие из них негативно относятся к решению США разрешить Вооруженным силам Украины наносить удары вглубь территории России.