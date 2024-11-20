Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:42, 20 ноября 2024Мир

В Великобритании призвали Украину отказаться от части территорий

Экс-посол Великобритании в РФ: Украина будет вынуждена отказаться от территорий
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Украина будет вынуждена пойти на уступки и отказаться от части территорий, чтобы урегулировать конфликт. Такое мнение выразил бывший посол Великобритании в России Энтони Брентон, его слова передает Sky News.

«Хитрость заключается в том, чтобы удалось заключить сделку по прекращению конфликта, которая, с одной стороны, предполагает территориальные уступки Украины, а с другой — соответствует ее основным интересам: безопасности, гарантированной Западом. Но ценой за это будут уступки», — отметил бывший глава дипломатической миссии.

Брентон также раскритиковал мнение о том, что Россия якобы планирует выдвинуть какие-либо претензии Польше и странам Прибалтики. Он указал, что подобные точки зрения являются чепухой.

Ранее телеканал CNN сообщал, что некоторые страны Запада начали задумываться о смене своей позиции относительно конфликта на Украине и отношений с Россией из-за ожиданий кардинального изменения внешнеполитического курса Вашингтона при избранном президенте США Дональде Трампе. Кроме того, многие из них негативно относятся к решению США разрешить Вооруженным силам Украины наносить удары вглубь территории России.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ нанесли массированный удар ракетами Storm Shadow по России на фоне разрешения Запада

      Диабет в молодости оказался опасен для мозга

      Майли Сайрус обнажила грудь для журнала

      Исполняющий обязанности президента Абхазии принял отставку премьера

      Выросла цена тройской унции золота

      Топ-менеджер российской компании стал жертвой заказного преступления из-за ревности

      Стюардесса из России раскрыла способ восстановиться после рейса

      В России создали IT-помощника для нейрохирургов

      Мужчина таскал посетительницу бара за волосы и попал в межгосударственный розыск

      Врачи ответили на вопрос о связи бородавок и жаб

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше