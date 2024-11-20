На Западе задумались о смене позиции по Украине из-за Трампа

CNN: Запад задумался о смене позиции по Украине и отношениям с РФ из-за Трампа

Некоторые страны Запада начали задумываться о смене своей позиции относительно конфликта на Украине и отношений с Россией из-за ожиданий кардинального изменения внешнеполитического курса Вашингтона при избранном президенте США Дональде Трампе. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

«Некоторые западные страны, поняв, что политика Трампа может привнести кардинальные перемены в подход США к украинскому конфликту, начали задумываться о возможности изменить собственную позицию. (...) Однако стоит отметить, что решение действующего президента США Джо Байдена разрешить Киеву использовать ракеты ATACMS для ударов вглубь России осложнило потенциальное потепление отношений Запада и Москвы», — передает телеканал.

15 ноября пресс-служба Кремля сообщила, что по инициативе германской стороны состоялся первый с декабря 2022 года телефонный разговор президента России Владимира Путина с канцлером Германии Олафом Шольцем.

