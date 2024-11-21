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16:02, 21 ноября 2024Путешествия

Туриста нашли бездыханным в канализации на острове вечеринок

Британского туриста нашли бездыханным в ливневой канализации на Пхукете
Алина Черненко

Фото: Jack Kurtz / ZumaPress.com / Globallookpress.com

Британский турист поехал с семьей на популярный тайский остров вечеринок Пхукет и был найден бездыханным в ливневой канализации. Подробностями истории поделилось издание The Independent.

Во вторник, 19 ноября, 37-летний Фрейзер Райт из города Суиндон отправился выпить в одиночестве и пропал. Его близкие обратились в полицию, и через несколько часов поисков мужчину без признаков жизни нашли в ливневой канализации.

По сообщениям местных СМИ, камеры видеонаблюдения сняли, как Райт заглянул в канализацию, по которой дождевая вода попадает в море, перелез через метровый барьер и упал в воду. Вскрытие не выявило никаких следов насильственного преступления.

Ранее российского туриста нашли без признаков жизни на террасе у бассейна в отеле Таиланда. Накануне вечером 37-летнего мужчину видели в баре на 24-м этаже.

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