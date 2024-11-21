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23:48, 21 ноября 2024Бывший СССР

Украинских депутатов предупредили о грядущем ракетном ударе по парламенту

«Страна.ua»: депутатов Рады предупредили о грядущей атаке на здание парламента
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украинских депутатов предупредили, что в ближайшие дни по зданию парламента будет нанесен ракетный удар. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Тарас Батенко, его слова приводит «Страна.ua».

Он поделился, что в связи с этим было отменено запланированное на 22 ноября заседание парламентариев, а следующее состоится только в декабре. «Мы все видим, что [президент России Владимир] Путин максимально поднимает ставки», — заявил Батенко.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что по Днепропетровску (украинское название города — Днепр) был нанесен удар баллистической ракетой. До этого стало известно, что российские военные 21 ноября применили новейшую ракетную систему средней дальности «Орешник». Путин сообщил, что удар был нанесен по одному из крупнейших военных объектов в Днепропетровске.

ЖЗЛ
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