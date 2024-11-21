Замглавы штаба обороны Магован: Британия готова вступить сегодня в бой с Россией

Великобритания готова «хоть сегодня вечером» вступить в бой в случае гипотетического конфликта НАТО с Россией. Об этом британским депутатам заявил заместитель главы штаба обороны генерал-лейтенант Роб Магован, передает журнал Politico.

«Если бы британскую армию попросили сражаться сегодня вечером, она бы сражалась сегодня вечером. Я не думаю, что кто-либо в этом зале должен питать какие-либо иллюзии, (...) мы бы встретились с ними [русскими] в этом бою», — сказал представитель штаба.

Таким образом Магован ответил на вопрос депутатов британской Палаты общин о том, сколько бригад Британия готова направить на восточный фланг НАТО. При этом авторы материала отмечают, что подобные слова сильно контрастируют с реальным состоянием сухопутной армии. По их оценкам, сегодня британские вооруженные силы находятся в худшем состоянии с начала XVIII века.

Ранее посол России в Британии Андрей Келин заявил, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер не понимает реальную ситуацию на поле боя на Украине, о чем свидетельствуют его воинственные высказывания. Он также подчеркнул, что в предыдущие месяцы глава британского правительства позволял себе менее резкие заявления и более взвешенные оценки ситуации.