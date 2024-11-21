В небе над Астраханской областью сбили два беспилотника ВСУ

Shot: два беспилотника ВСУ сбили в небе над Астраханской областью

В небе над Ахтубинском Астраханской области сбили два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет Shot в Telegram.

Пост сопровождается снятыми местными жителями кадрами, на которых видно, предположительно, один из уничтоженных дронов.

Как выяснило издание, предварительно, речь идет о летательных аппаратах модели «Бобер» с дальностью полета до одной тысячи километров.

До этого губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщил в Telegram о воздушной тревоге в северных районах региона. Он подчеркнул, что средства противовоздушной обороны работают в штатном режиме и попросил сохранять спокойствие.

Ранее Минобороны России заявило, что в ночь на 21 ноября ВСУ попытались атаковать два региона страны. По данным ведомства, по одному беспилотнику самолетного типа сбили в Волгоградской и Ростовской областях.