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11:18, 21 ноября 2024Россия

В небе над Астраханской областью сбили два беспилотника ВСУ

Shot: два беспилотника ВСУ сбили в небе над Астраханской областью
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

В небе над Ахтубинском Астраханской области сбили два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет Shot в Telegram.

Пост сопровождается снятыми местными жителями кадрами, на которых видно, предположительно, один из уничтоженных дронов.

Как выяснило издание, предварительно, речь идет о летательных аппаратах модели «Бобер» с дальностью полета до одной тысячи километров.

До этого губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщил в Telegram о воздушной тревоге в северных районах региона. Он подчеркнул, что средства противовоздушной обороны работают в штатном режиме и попросил сохранять спокойствие.

Ранее Минобороны России заявило, что в ночь на 21 ноября ВСУ попытались атаковать два региона страны. По данным ведомства, по одному беспилотнику самолетного типа сбили в Волгоградской и Ростовской областях.

ЖЗЛ
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