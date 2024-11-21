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00:39, 21 ноября 2024Мир

Во Франции назвали удары по территории РФ легитимной обороной Украины

Лемуан: удары вглубь РФ являются легитимной обороной Украины
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Снятие запрета на удары иностранным оружием по территории вглубь РФ рассматривается Парижем как способ легитимной обороны Украины, заявил официальный представитель МИД Франции Кристоф Лемуан. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал LCI.

«Как сказал президент Франции Эммануэль Макрон, у нас "нет красных линий" в этом плане. Украина имеет право на оборону, она находится в ситуации законной обороны в соответствии с принципами международного права, с Уставом ООН», — подчеркнул дипломат. Он заявил, что Украина «должна быть в состоянии себя защитить».

В этом же интервью Кристоф Лемуан рассказал, что Париж изучает возможности обучения бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), включая отправку военных инструкторов в страну. «Если речь идет о европейской коалиции, этот вопрос должен обсуждаться на уровне ЕС. Франция собрала своих партнеров в прошлом феврале и выступила с этим предложением», — заявил дипломат, отметив, что дискуссия по данному вопросу должна вестись на уровне ЕС.

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