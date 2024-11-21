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02:01, 21 ноября 2024Забота о себе

Врач развеял миф о «зимнем пенисе»

Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: PeopleImages.com - Yuri A / Shutterstock / Fotodom

Уролог Андрей Смерницкий заявил, что так называемый «зимний пенис», то есть уменьшение размеров полового органа, не вызывает сложностей в сексуальной жизни. Этот миф врач развеял в беседе с Life.ru.

Доктор объяснил, что кровоснабжение органов стабильно при любых климатических условиях, поэтому погода и температура на улице не влияют на размер полового члена. Если у мужчины нет сердечно-сосудистых заболеваний, то размеры не изменяются ни зимой, ни летом.

Не соответствует действительности и мнение, что из-за холода может развиться эректильная дисфункция, продолжил уролог. «Мы же не держим его постоянно в холоде. Мы в теплой одежде, с отоплением, живем в комфортных условиях», — отметил Смерницкий.

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Врач добавил, что утверждения о сезонных изменениях эрекции не имеют доказательств. По его словам, опровергнуть их может тот факт, что в любое время года происходит примерно одинаковое количество зачатий.

Ранее уролог, андролог, доктор медицинских наук Александр Лубенников назвал противопоказание для увеличения размера пениса. По его словам, операцию нельзя делать мужчинам, которые неадекватно воспринимают свою внешность.

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