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15:39, 22 ноября 2024Наука и техника

Apple сохранила лидерство на рынке смартфонов США

CR: Apple заняла половину рынка смартфонов в США
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Florence Lo / Reuters

Корпорация Apple сохранила лидирующие позиции на рынке смартфонов США. Об этом сообщается в отчете Counterpoint Research (CR).

По данным исследования, в третьем квартале 2024 года Apple получила долю 53 процента. Таким образом, фирма заняла больше половины домашнего рынка. На втором месте оказалась корейская Samsung, которая имеет долю 23 процента. Третьей стала китайская Lenovo, получившая долю 14 процентов.

В материале говорится, что во втором квартале 2024-го расстановка сил была такая же, только Apple за три месяца увеличила долю на 1 процент, а Samsung — потеряла 1 процент. Общие продажи смартфонов в США за указанный период снизились на 6 процентов из-за слабого спроса.

За год поставки смартфонов Apple снизились на 5 процентов, Samsung — на 13 процентов. Поставки Motorola, которая входит в корпорацию Lenovo, за год выросли на 21 процент.

«Мы не можем представить себе более поляризованный рынок, чем этот, где у одного игрока больше половины "пирога" и лишь два других бренда имеют какое-то значение», — обратили внимание на отчет журналисты издания GSM Arena.

В конце ноября руководители китайской компании Nubia обрушились с критикой на конкурентов, обвинив их в отсутствии инноваций. По их мнению, на рынок выходят «фейковые флагманы», производители которых каждый год понижают характеристики устройств.

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