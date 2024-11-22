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00:11, 22 ноября 2024Наука и техника

Производитель китайских смартфонов раскритиковал конкурентов

В Nubia заявили, что производители смартфонов делают «фейковые» флагманы
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Изображение: Nubia Technology

Руководители китайской компании Nubia обрушились с критикой на конкурентов, обвинив их в отсутствии инноваций. На это обратило внимание издание Android Authority.

Nubia, аффилированная с корпорацией ZTE, в конце ноября представила флагманский смартфон Z70 Ultra. В связи с этим президент компании Ни Фэй высказался в Weibo, заявив, что многие производители смартфонов выпускают «фейковые флагманы», не предлагая инноваций.

«Как ветеран отрасли, я отказываюсь идти против своего первоначального намерения и создавать "самодельные", скучные продукты», — отметил Фэй. По его словам, в индустрии стало нормой ежегодно понижать, а не повышать характеристики смартфонов. Ни Фэй отметил, что производители устанавливают в устройства новый процессор Snapdragon и объясняют этим рост цен.

Руководитель Nubia заметил, что его компания является «первой на рынке во многих аспектах». В качестве примера он привел полноразмерный дисплей без отверстий и с разрешением 1,5К, оригинальный дизайн смартфонов, производительную 35-миллиметровую основную камеру.

В конце ноября корпорация Google анонсировала первую бета-версию операционной системы (ОС) Android 16. В компании рассказали, что следующие бета-версии системы появятся в начале 2025 года, а финальная сборка Android 16 будет доступна в начале лета.

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