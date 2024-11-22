Баскова и Киркорова лишили званий народных артистов Украины

Николай Басков и Филипп Киркоров были лишены званий народных артистов Украины

Российские певцы Николай Басков и Филипп Киркоров были лишены звания «Народный артист Украины» указом президента Украины Владимира Зеленского. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте администрации Зеленского.

Кроме того, обладателями звания «Народный артист Украины» перестали быть российские певец Александр Малинин и композитор Игорь Крутой. Зеленский также лишил родившихся на Украине и ставших популярными в России певиц Ани Лорак и Таисию Повалий статуса заслуженных артисток Украины.

В общей сложности указ Зеленского отменил разнообразные государственные награды и премии, которые ранее были присуждены 34 людям. В их число вошли бывшие украинские чиновники, депутаты, артисты, религиозные деятели и юристы.

Ранее пресс-секретарь Киркорова назвала ошибкой преследование певца судебными приставами из-за более чем 30 неоплаченных штрафов за нарушение ПДД.