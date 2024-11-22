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20:26, 22 ноября 2024Экономика

Китай удвоил поставки пива в Россию

С начала года поставки пива из Китая в Россию выросли на 95 процентов
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Adriano Machado / Reuters

В период с января по октябрь поставки пива из Китая в Россию в денежном выражении выросли почти в два раза (на 95 процентов) по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 25,6 миллиона долларов. Об этом со ссылкой на данные государственного таможенного управления КНР сообщает «Интерфакс».

Вместе с тем Россия сократила поставки своего пива в Китай на 19,5 процента, до 13,6 миллиона долларов, что почти в два раза меньше китайского импорта. Тенденция продолжает усиливаться. В октябре поставки китайского пива в Россию выросли в три раза в годовом выражении, а российского в Китай — упали на 13 процентов.

Самым крупным поставщиком пива в Китай стала Германия — 90,8 миллиона долларов. Далее идут Нидерланды (82,9 миллиона), Бельгия (45,4 миллиона) и Испания (38,2 миллиона).

В прошлом году импорт пива из Китая в Россию рос с такой же скоростью. В первом полугодии поставки составили 8,4 миллиона литров — в два раза больше, чем с января по июнь 2022 года.

В сентябре этого года сообщалось о поставке в Россию северокорейского пива. Однако позднее импортер объяснил, что такая страна происхождения возникла в результате ошибки в оформлении документов, в действительности напиток производят в Китае.

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