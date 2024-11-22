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16:22, 22 ноября 2024Мир

Глава МИД Венгрии провел переговоры с замминистра энергетики России

Глава МИД Венгрии Сийярто переговорил с замминистра энергетики РФ Сорокиным
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Tomas Tkacik / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто провел переговоры с замминистра энергетики России Павлом Сорокиным. Об этом глава венгерского МИД сообщил на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Мы рассмотрели сложившуюся ситуацию с поставками газа с первым заместителем министра энергетики РФ Павлом Сорокиным и договорились, что сохраним наше сотрудничество, необходимое для безопасного энергоснабжения Венгрии», — написал он.

Ранее Сийярто заявил, что президент США Джо Байден подталкивает мир к глобальной катастрофе своим разрешением Киеву наносить удары вглубь территории России.

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