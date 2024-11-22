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18:26, 22 ноября 2024Мир

Испания начала разработку плана гражданской защиты на случай военных действий

20 Minutos: Испания готовит план гражданской защиты на случай военных действий
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Jon Nazca / Reuters

Правительство Испании готовит первый национальный план гражданской защиты на случай рисков, связанных с военными действиями. Об этом сообщает 20 Minutos со ссылкой на источники в МВД страны.

«В условиях эскалации международной военной напряженности, когда Россия и Украина запускают ракеты дальнего радиуса действия друг против друга, правительство Испании готовит первый национальный план гражданской защиты, направленный на противодействие "военному риску", на случай, если война затронет испанскую территорию», — говорится в материале.

Руководство на случай возможного военного конфликта является частью второй национальной стратегии гражданской защиты. По данным газеты, план «скоро» будет опубликован.

Отмечается, что Испания последовала примеру Финляндии, Норвегии и Швеции, которые уже начали распространять среди своих граждан листовки с рекомендациями по преодолению последствий возможных военных действий.

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