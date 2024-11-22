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09:10, 22 ноября 2024Мир

Кеннеди-младший оправдался за сравнения Трампа с Гитлером и Муссолини

Кеннеди-младший: не верю в искаженный образ Трампа и сожалею о своих заявлениях
Семен Александров (редактор)

Фото: Carlos Barria / Reuters

Роберт Кеннеди-младший, которого избранный президент США Дональд Трамп выдвинул на пост министра здравоохранения и социальных служб, оправдался за сравнения республиканца с Адольфом Гитлером и Бенито Муссолини. Об этом сообщает CNN.

«Как и многие американцы, я позволил себе поверить в искаженный, антиутопический образ президента Трампа, созданный ведущими СМИ. Я больше не верю в это и теперь сожалею о своих заявлениях», — сказал он.

При этом Кеннеди-младший резко критиковал Трампа, называя его «угрозой демократии», «хулиганом» и «ужасным президентом». Кроме того, он сравнивал Трампа с Гитлером и Муссолини, обвиняя его в том, что он использует неуверенность общества и ксенофобию для получения власти.

Однако сейчас он выразил гордость, что работает в администрации Трампа, и поддержал его видение будущего страны.

Ранее Кеннеди-младший пообещал положить конец всем хроническим болезням в США и бороться с коррупцией. Политик также подчеркнул, что во время его руководства ведомством США вернутся к «богатой традиции золотого стандарта», под которой он указал принятие решений на научной и доказательной основе.

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