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НХЛ — регулярный чемпионат
09:30, 22 ноября 2024Спорт

Кучеров достиг отметки в 900 набранных очков в НХЛ

Никита Кучеров достиг отметки в 900 набранных очков в НХЛ
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Kim Klement Neitzel / Imagn Images / Reuters

Российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров достиг отметки в 900 набранных очков в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Нападающий отметился тремя голевыми передачами во встрече регулярного чемпионата против «Коламбус Блю Джекетс». Теперь в активе россиянин 902 набранных очка в карьере. Игра завершилась победой Коламбуса в овертайме со счетом 7:6.

Кучеров стал седьмым россиянином, преодолевшим рубеж в 900 очков в НХЛ. Он присоединился к Павлу Дацюку, Евгению Малкину, Александру Овечкину, Сергею Федорову, Алексею Ковалеву и Александру Могильному.

В нынешнем сезоне Кучеров провел 18 матчей в регулярном чемпионате НХЛ. Россиянин забросил 11 шайб и сделал 18 результативных передач.

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