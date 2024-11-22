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14:56, 22 ноября 2024Бывший СССР

Лавров рассказал об испуге Зеленского из-за ответа России

Лавров: Зеленский испугался ответа России на применение дальнобойного оружия
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский испугался ответа России на применение дальнобойного оружия Вооруженными силами Украины (ВСУ) по российской территории. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Хотя бы быть поближе к реальности, ощущать ее на своей шкуре, я бы сказал, это уже полезно», — подчеркнул министр.

Лавров прокомментировал реакцию властей Украины после применения Вооруженными силами (ВС) России экспериментальной ракеты средней дальности «Орешник». По его словам, заявления Зеленского в адрес западных политиков о безоружности Киева показывают его испуг ответа со стороны Москвы.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил готовность президента России Владимира Путина к переговорам после обращения 21 ноября. Он подчеркнул, что в своем заявлении российский лидер акцентировал готовность к любым контактам.

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