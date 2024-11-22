Легионер ЦСКА рассказал об удивившей его особенности россиян

Венесуэльский форвард ЦСКА Гуарирапа: меня удивляет местная дисциплинированность

Нападающий ЦСКА Сауль Гуарирапа рассказал об удивившей его особенности россиян. Его слова приводятся на сайте столичного клуба.

«Меня очень сильно удивляет местная дисциплинированность. К примеру, все уважают дорожные знаки и светофоры, никто не нарушает правил. Улицы чистые, и их регулярно убирают», — заявил легионер. Форвард отметил, что эта черта также присуща игрокам команды, которые принимают пищевые добавки и делают процедуры, которые им показаны.

Гуарирапа признался, что за время жизни в России также стал более дисциплинированным. «Когда приезжаешь в другую страну, нужно адаптироваться и принимать местную культуру и порядки», — отметил футболист.

В сентябре 2024 года Гуарирапа присоединился к ЦСКА на правах аренды из «Сочи». В составе столичного клуба он принял участие в 12 матчах и не отметился результативными действиями. За «Сочи» нападающий играл с января 2024-го и в девяти встречах Первой лиги забил один мяч и сделал три передачи.