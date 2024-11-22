Медведев прилетел в Свердловскую область ради одной цели

URA.ru: Медведев в Свердловской области посетит «Уралвагонзавод»

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прилетел в Свердловскую область ради одной цели — он намерен посетить «Уралвагонзавод». Об этом стало известно URA.ru.

Борис Кириллов, pаместитель полпреда президента России в УрФО Артема Жоги, рассказал, что Медведева будут сопровождать его начальник, а также губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

В последний раз экс-президент России приезжал на Урал в марте 2023 года.

До этого зампред Совбеза заявил о проблемах с выплатами участникам специальной военной операции (СВО) на Украине.

Тогда Медведев призвал честно относиться к военнослужащим, которые столкнулись с невыплатами денежных средств. Он на совещании с однопартийцами подчеркнул, что не стоит утаивать эту тему.

Еще раньше Медведев проводил добровольцев «Молодой Гвардии» в зону боевых действий.