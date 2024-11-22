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08:40, 22 ноября 2024Россия

Медведев прилетел в Свердловскую область ради одной цели

URA.ru: Медведев в Свердловской области посетит «Уралвагонзавод»
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прилетел в Свердловскую область ради одной цели — он намерен посетить «Уралвагонзавод». Об этом стало известно URA.ru.

Борис Кириллов, pаместитель полпреда президента России в УрФО Артема Жоги, рассказал, что Медведева будут сопровождать его начальник, а также губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

В последний раз экс-президент России приезжал на Урал в марте 2023 года.

До этого зампред Совбеза заявил о проблемах с выплатами участникам специальной военной операции (СВО) на Украине.

Тогда Медведев призвал честно относиться к военнослужащим, которые столкнулись с невыплатами денежных средств. Он на совещании с однопартийцами подчеркнул, что не стоит утаивать эту тему.

Еще раньше Медведев проводил добровольцев «Молодой Гвардии» в зону боевых действий.

ЖЗЛ
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