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11:21, 22 ноября 2024Силовые структуры

Набросившегося с ножом на фельдшера скорой помощи поймали в российском регионе

СК: задержан вахтовик, зарезавший фельдшера скорой помощи в Иркутской области
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости В российском регионе начали поиск расправившегося с фельдшером мужчины

Фото: Антон Новодережкин / Коммерсантъ

В Иркутской области сотрудники полиции задержали вахтовика, набросившегося с ножом на фельдшера скорой помощи. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Подозреваемого везут на допрос к следователю.

По данным ведомства, 21 ноября бригада скорой помощи транспортировала пьяного 53-летнего мужчину с вахтового поселка в Казачинско-Ленском районе. В пути он поссорился с фельдшером и ударил его ножом в грудь. После этого мужчина стал угрожать расправой водителю, но тот смог убежать. Тогда нападавший скрылся с места преступления. Фельдшера спасти не удалось.

Возбуждено дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ.

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