В российском регионе начали поиск расправившегося с фельдшером мужчины

Под Иркутском разыскивают мужчину, зарезавшего фельдшера скорой помощи

В Иркутской области разыскивают мужчину, расправившегося с 35-летним фельдшером скорой помощи. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 21 ноября бригада скорой помощи транспортировала пьяного 53-летнего мужчину с вахтового поселка в Казачинско-Ленском районе. В пути он поссорился с фельдшером и ударил его ножом в грудь. Мужина стал угрожать водителю расправой, но тот смог убежать. Тогда нападавший скрылся с места преступления. Пострадавшего не удалось спасти.

Возбуждено дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ.

Ранее стало известно, что в Калужской области задержали подозреваемого в расправе над отцом жителя Обнинска.