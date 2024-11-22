Вахтовик на видео рассказал о причине нападения с ножом на фельдшера в российском регионе

СК: вахтовик убил фельдшера под Иркутском из-за места в карете скорой помощи

Начало событий в новости Набросившегося с ножом на фельдшера скорой помощи поймали в российском регионе

Вахтовик набросился с ножом на фельдшера скорой помощи в Иркутской области из-за места в служебном автомобиле. Об этом он заявил следователям на допросе, видео предоставили «Ленте.ру» в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

На видео задержанный говорит, что он хотел сесть на пассажирское место рядом с водителем, но медик ему сказал, что пациентам полагается быть в салоне. После чего мужчина нанес фельдшеру удар ножом.

Решается вопрос об избрании вахтовику меры пресечения в виде заключения под стражу.

По данным СК, 21 ноября бригада скорой помощи транспортировала пьяного 53-летнего мужчину с вахтового поселка в Казачинско-Ленском районе. В пути он поссорился с фельдшером и ударил его ножом в грудь. После этого мужчина стал угрожать расправой водителю, но тот смог убежать. Тогда нападавший скрылся с места преступления. Фельдшера спасти не удалось.

По горячим следам полицейские нашли и задержали вахтовика.