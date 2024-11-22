Найден единственный способ обуздать инфляцию в России

ИНП РАН: для борьбы с инфляцией в России необходимо расширять предложение

Единственный способ снизить инфляцию в России — это расширить предложение. Так полагают экономисты Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН Александр Широв, Михаил Гусев и Филипп Некрасов. Выдержки из их статьи «Природа инфляции в современной российской экономике и ее влияние на экономический рост» процитировало РБК.

По мнению экономистов, у властей РФ есть только два варианта: или добиться ценовой стабильности за счет полной остановки экономического роста, либо смириться с тем, что темпы инфляции превысят установленный таргет в четыре процента. Эксперты обратили внимание, что нынешний период ужесточения денежно-кредитной политики оказался самым продолжительным и жестким в истории современной России. Однако добиться поставленных целей регулятор не смог. Если раньше рост ставки обеспечивал замедление роста цен, то сегодня этого не наблюдается.

Ранее сообщалось, что годовая инфляция в России с 12 по 18 ноября ускорилась до 8,68 процента.

Между тем в Банке России полагают, что если бы ставка осталась на уровне 7,5 процента, то россияне бы столкнулись с 20-, а то и 30-процентной инфляцией.