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19:34, 20 ноября 2024Экономика

В России ускорилась инфляция

МЭР: годовая инфляция в России ускорилась до 8,68 процента
Кирилл Луцюк
СюжетРост цен на продукты:

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Годовая инфляция в России с 12 по 18 ноября ускорилась до 8,68 процента. Соответствующая статистика приводится в обзоре Минэкономразвития (МЭР) «О текущей ценовой ситуации».

Отмечается, что за указанную неделю потребительская инфляция составила 0,37 процента.

«На плодоовощную продукцию динамика цен составила 4,09 процента, на остальные продукты питания цены изменились на 0,42 процента. В сегменте непродовольственных товаров темпы роста цен составили 0,12 процента», — гласит обзор.

При этом подешевели медикаменты, а также электро- и бытовые приборы. До 0,25 процента снизились темпы роста цен в секторе услуг.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что инфляция могла бы дойти до 20-30 процентов, если бы регулятор не прибег к многократному повышению ключевой ставки.

В свою очередь, финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов заявил, что реальный рост цен на продукты питания в России в 2024 году преодолел отметку в 50 процентов. По его мнению, маловероятно, что до конца года цены серьезно снизятся. Не ждет он этого и в 2025 году.

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