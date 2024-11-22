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13:22, 22 ноября 2024Забота о себе

Невролог указал на отличительные черты смертельно опасной головной боли

Невролог Байбин Чен: мучительные головные боли могут указывать на опухоль мозга
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

В некоторых случаях головные боли являются симптомом серьезных проблем со здоровьем, предупредил американский невролог, доктор медицинских наук Байбин Чен. На отличительные черты потенциально смертельно опасной головной боли он указал в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Байбин заявил, что стоит насторожиться, если головные боли внезапно стали длиться дольше обычного или начали ощущаться по-другому. По его словам, такие боли иногда называют громовыми, так как они очень мучительны и похожи на удар по голове. Врач подчеркнул, что подобные ощущения человек ни с чем не спутает.

При появлении таких головных болей следует незамедлительно обратиться за медицинской помощью, так как они могут быть признаком разрыва аневризмы в мозге, предупредил невролог. В случае промедления эта патология может привести к пожизненной инвалидности или летальному исходу. Также подобный симптом может указывать на опухоль мозга, добавил врач.

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Если болезненные ощущения усиливаются и учащаются, Байбин посоветовал в попытках их облегчить не выполнять какие-либо манипуляции с шейным отделом, так как они могут спровоцировать расслоение позвоночной артерии. Эта патология, как объяснил невролог, представляет собой разрыв одной из артерий шеи, которая снабжает мозг кислородом. Вследствие этого в стволе мозга может развиться инсульт, заключил он.

Ранее рефлексотерапевт Ирина Старкова назвала способы, которые могут помочь избавиться от болевого синдрома, если под рукой нет лекарств. Одной из возможных причин головной боли может быть напряжение мышц шейного отдела, которые крепятся в области шейных позвонков, ключицы и первого ребра, рассказала специалистка.

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