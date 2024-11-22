Песков: для восстановления новых регионов РФ проводится титаническая работа

Для восстановления новых регионов проводится титаническая работа. Одновременно ремонтируются десятки тысяч разных объектов, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

«Это программа восстановления регионов. Ее курирует в правительстве вице-премьер Марат Хуснуллин, делается титаническая работа», — подчеркнул представитель Кремля.

По словам Пескова, под реконструкцией, под ремонтом находятся одновременно десятки тысяч разных объектов — укладываются дороги, проводится ремонт домов, которые пострадали в ходе боевых действий.

Ранее Марат Хуснуллин сообщил, что во взятых под контроль Вооруженными силами России населенных пунктах в новых регионах создадут временные администрации. 20 ноября военнослужащие российской группировки войск «Центр» заняли поселок Ильинка в Донецкой народной республике.

16 ноября председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов рассказал, что войска Российской армии продвинулись на запорожском направлении. По его словам, Вооруженные силы (ВС) России отбросили войска Вооруженных сил Украины (ВСУ) восточнее Урожайного и в районе Золотой Нивы в сторону Великой Новоселки.