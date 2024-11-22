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15:52, 22 ноября 2024Наука и техника

Полковник объяснил неуязвимость «Орешника»

Полковник Кошкин: «Орешник» практически недосягаем для систем ПРО противника
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Российская баллистическая ракета средней дальности «Орешник» является практически неуязвимой для систем противоракетной обороны противника (ПРО) благодаря своей высокой скорости и особенностям траектории. Об этом рассказал «Ленте.ру» военный эксперт, полковник в отставке Андрей Кошкин.

«Сегодня "Орешник" не может сбить ни одна система ПРО в мире. Это гиперзвуковая ракета, двигающаяся со скоростью 2-3 километра в секунду. Ни одна другая ракета не обладает такой скоростью», — сказал Кошкин.

Он объяснил, что такие характеристики делают «Орешник» практически недосягаемым для ракет-перехватчиков. Это оружие нельзя ни сбить, ни повредить.

«Кроме того, "Орешник" идет по траектории, которую очень сложно вычислить математически. А сбить, повредить — для ракет такого уровня это одно и то же», — добавил полковник.

Ранее Минобороны впервые раскрыло детали удара «Орешником». Удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины в Днепропетровске был нанесен в ответ на применение американского и британского дальнобойного оружия по территории России.

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