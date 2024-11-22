Рогов оценил наряд Алсу для выхода в свет словами «будто обслуживающий персонал»

Стилист Рогов сравнил наряд певицы Алсу с одеждой обслуживающего персонала

Российский стилист Александр Рогов оценил наряд певицы Алсу для выхода в свет словами «будто обслуживающий персонал» в беседе с моделью Марией Миногаровой на ROGOV TV. Соответствующее видео доступно во «ВКонтакте».

Речь идет об одежде, в которой исполнительница появилась на мероприятии по случаю дня рождения телеканала «Муз-ТВ». Так, звезда предстала перед камерами в приталенном черном жилете на пуговицах, облегающей макси-юбке аналогичного цвета и белой манишке. Кроме того, она надела перчатки выше локтя и узкий галстук.

В свою очередь, Рогов отметил, что артистке не удалось создать модный образ, и сравнил ее наряд с одеждой официантки. «Это не переход на личности, но как будто обслуживающий персонал. Словно она должна была нести поднос с шампанским и его раздавать», — заявил эксперт.

В августе российская журналистка и светская обозревательница Божена Рынска оценила внешность певицы Алсу на фото в прозрачном топе и джинсах фразой «буфера в районе талии».