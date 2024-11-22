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15:28, 22 ноября 2024Забота о себе

Россиянам назвали лучший вариант завтрака на каждый день

Диетолог Поляков: завтрак должен включать белок, жиры и медленные углеводы
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Karol Chomka / Unsplash

Эндокринолог, диетолог Антон Поляков назвал россиянам оптимальный вариант завтрака на каждый день. Его рекомендацию опубликовало издание aif.ru.

Врач обратил внимание на то, что утренний прием пищи должен быть максимально сбалансированным и полноценным. По его словам, хороший завтрак обязательно должен включать источники животного белка в виде яиц, мяса, рыбы, птицы или морепродуктов, медленно усвояемые углеводы, например, каши, зелень, овощи, и полезные жиры — жирную рыбу или растительное масло. «В общем, должны быть белки, жиры и углеводы хорошего качества и максимальной калорийности именно на завтрак», — подчеркнул эндокринолог.

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При выборе напитков Поляков рекомендовал ориентироваться на индивидуальную переносимость и предпочтения. Если нет противопоказаний, утром можно пить как кофе и чай, так и травяные напитки и домашний компот.

Первый прием пищи, по словам врача, должен быть осуществлен в течение двух часов с момента пробуждения. При этом между ужином и завтраком должно пройти не более 12 часов, так как более длительный перерыв может стать стрессом для организма и может проявиться набором веса и замедлением обмена веществ, добавил Поляков.

Ранее врач-диетолог Нурия Дианова посоветовала россиянам покупать искусственную икру к Новому году. По ее словам, это недорогой и полезный для здоровья продукт.

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