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21:00, 22 ноября 2024Спорт

«Рубин» разгромил «Акрон» в матче РПЛ

«Рубин» победил «Акрон» со счетом 3:0 в матче РПЛ
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Казанский «Рубин» разгромил тольяттинский «Акрон» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Казани и завершилась со счетом 3:0. В составе победителей дублем отметился нападающий Мирлинд Даку, еще один мяч с пенальти забил Джоэль Фамейе.

«Рубин» набрал 22 очка и располагается на седьмой строчке в турнирной таблице чемпионата России. В активе «Акрона» 16 очков, команда из Тольятти идет на десятом месте.

В следующем туре казанцы на выезде встретятся с московским ЦСКА, а тольяттинцы сыграют в Самаре с «Оренбургом». Оба матча пройдут 30 ноября.

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