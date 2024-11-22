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01:25, 22 ноября 2024Интернет и СМИ

Симоньян оценила обращение Путина к россиянам

Глава RT Симоньян: после обращения Путина надо подождать, кто первый даст заднюю
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян оценила обращение президента РФ Владимира Путина к гражданам. Она написала в своем Telegram-канале, что теперь нужно подождать, «кто первый даст заднюю».

«И если вы хоть раз видели Начальника, то такого вопроса не возникает», — добавила медиаменеджер.

Симоньян также порассуждала о завершении конфликта. Она написала, что на протяжении двух лет ее спрашивают, «когда и чем это кончится». «Два года я отвечаю: когда не знаю, но кончится ракетным ультиматумом», — отметила глава RT.

Вечером 21 ноября Владимир Путин сообщил о применении Вооруженными силами РФ новейших ракет «Орешник». Он отметил, что баллистическая ракета без ядерного оснащения нанесла удар по одному из крупнейших военных объектов на территории Украины.

ЖЗЛ
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