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18:40, 22 ноября 2024Из жизни

Скормивший любимую всеми курицу аллигатору мужчина избежал тюрьмы

Мужчина из Австралии избежал тюрьмы после того, как скормил курицу аллигатору
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Teera Noisakran / Globallookpress.com

В Австралии мужчину обвинили в жестоком обращении с животными после того, как он скормил курицу аллигатору. Об этом пишет ABC News.

58-летний Питер Смит 2 января 2023 года посетил парк дикой природы Oakvale Farm and Fauna World в городе Солт-Эш. Обнаружив внутри вольер с аллигаторами, он решил накормить одного из хищников. В загоне неподалеку он нашел куриц. Смит схватил одну из них — белую китайскую шелковистую курицу по кличке Бетти Уайт, — спрятал ее под рубашку, донес до вольера с крокодилами и бросил внутрь. Хищник съел живую птицу на глазах у публики. При этом курицы не предназначались на корм хищникам, они, как и крокодилы, были резидентами парка. Впоследствии выяснилось, что Бетти Уайт была любима всеми сотрудниками парка. Она была очень общительной, а также высиживала брошенных птенцов других видов птиц.

После происшествия сотрудники парка вызвали полицию. Правоохранители арестовали Смита, ему предъявили обвинение в жестоком обращении с животными при отягчающих обстоятельствах. Во время суда адвокат Смита отметил, что его подзащитный — семейный человек, выросший в сельской местности, и привык к тому, что курицы — это еда. Он также предложил обвинить аллигатора в жестоком обращении с животным. Судья не одобрил шуток адвоката. Смиту грозило до двух лет заключения, однако он избежал тюрьмы. Суд заменил заключение на девять месяцев общественных работ. Кроме того, Смит будет находиться под надзором офицера по условно-досрочному освобождению. Если он нарушит закон за эти девять месяцев, то попадет в тюрьму.

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Ранее сообщалось, что сбежавшую из зоопарка в Британии капибару по кличке Корица нашли через неделю в близлежащем пруду. Корица вернулась в вольер к родственникам красивой и отдохнувшей.

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