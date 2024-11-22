Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
17:54, 22 ноября 2024Наука и техника

Перечислены недостатки игры S.T.A.L.K.E.R. 2

DF: S.T.A.L.K.E.R. 2 имеет проблемы с производительностью, необходимы патчи
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Скриншот: GSC Game World

Специалисты Digital Foundry (DF) перечислили сильные и слабые стороны игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Об этом сообщает издание Eurogamer.

По словам экспертов, игра может притормаживать даже на мощных компьютерах из-за того, что производительность тайтла сильно зависит от процессора. Частота кадров в отдельных сценах может «провисать» до 40-50 fps. На консоли Xbox Series X частота кадров также не превышает 40-50 fps в режиме «Производительность».

Специалисты обратили внимание на некоторые недостатки освещения, которые возникают, когда свет «просачивается» сквозь объекты. Также время от времени могут пропадать тени. «Будем надеяться, что производительность можно будет улучшить с помощью будущих патчей», — отметили авторы.

Также в Digital Foundry выделили сильные стороны игры. По словам инженеров, в S.T.A.L.K.E.R. 2 очень насыщенное окружение, «полное зловещего настроения, аутентичного реквизита и хаотичного поведения неигровых персонажей (NPC)». Твердые текстуры имеют чрезвычайно высокое разрешение, и «любой старый кусок ржавого хлама выдерживает пристальное изучение».

Авторы также отметили реалистичные модели оружия, на которых со временем можно заметить следы износа. Персонажи в игре хорошо анимированы, имеют реалистичные волосы и кожу, а мимика лица соответствует диалогам на украинском и английском языках.

Ранее сообщалось, что сервис Twitch заблокировал российского стримера Илью Мэддисона. До этого блогера обвинили в насмешках над украинцами во время прохождения S.T.A.L.K.E.R. 2.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Ощущать реальность на своей шкуре — это уже полезно». Лавров заявил об испуге Зеленского из-за ответа России

      Африканского ежа Йорика спасли с помойки в России

      Украина выпустила беспилотники по двум регионам России

      В Киеве назвали критической ситуацию с отоплением в Кривом Роге

      Испания начала разработку плана гражданской защиты на случай военных действий

      Легионер ЦСКА рассказал об удивившей его особенности россиян

      В Верховной Раде высказались о возможности перемен после ухода Зеленского

      «Корейскую "Армату"» модернизировали

      Самая высокая женщина в мире провела день с самой низкой женщиной в мире

      Новый имидж 78-летней певицы Шер раскритиковали в сети

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше